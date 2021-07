DER inicia recuperaÃ§Ã£o do asfalto danificado com rompimento de adutora

M Cibele Moreira

Bombeiros atuaram no local do rompimento para conter o vazamento - (crédito: CBMDF/Divulgação)

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) iniciou os trabalhos de recuperação asfáltica na marginal da Estrada Parque Taguatinga (EPTG), no trecho danificado pelo rompimento da adutora na última segunda-feira (12/7). O serviço iniciou por volta das 8h desta quinta-feira (15/7) e a previsão é de que o reparo seja concluído até às 17h de domingo (18/7).

Enquanto a obra for realizada, não haverá alteração e desvios no trânsito. Uma faixa da alça inferior do viaduto Israel Pinheiro e de um trecho da DF-079 ficarão bloqueadas para a execução do serviço. Além dos estragos no asfalto, o rompimento da adutora também derrubou um muro próximo ao local. Ninguém se feriu.

De acordo com a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb), o ponto onde a adutora se encontra é sensível devido ao fluxo de veículos que passam na marginal da EPTG e também por ser um ponto de grande pressão. Após o incidente, equipes da Caesb atuaram para o conserto da adutora. Em menos de 24h, o reparo foi feito.

Porém, um novo vazamento surgiu no local, deixando a pista da EPTG alagada. A equipe de manutenção da companhia foi acionada novamente e, por volta das 22h desta quarta-feira (14/7), o vazamento foi contido. A Caesb estuda uma solução para evitar que novos rompimentos ocorram em adutoras.