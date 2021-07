No intervalo de uma hora, dois irmãos morrem de covid-19 no DF

RM Rafaela Martins

Os irmãos morreram com apenas um hora de diferença - (crédito: Arquivo Pessoal)

Marcelo Vianna tinha 46 anos e Sérgio, 47. Os dois morreram, na terça-feira (13/7), por complicações causadas pela covid-19. Eles ficaram internados mais de 30 dias e, mesmo assim, não resistiram. Os óbitos ocorreram com uma hora de diferença. Marcelo morava no Guará e Sérgio, em Águas Claras.

Amigo dos irmãos Vianna, o consultor de vendas Carlos Henrique Andrade, 50 anos, contou que os conhecia há 25 anos. "Nós nos conhecemos em 1996. Eu era de banco e o Marcelo trabalhava como vendedor de veículos na Fiat. Ele indicou um amigo para trabalhar comigo e aí a amizade começou. Foi intensa nossa amizade. Cada um casou e mesmo assim mantínhamos bem nossas relações. Uma turma grande ali no Guará”, disse o amigo.

Marcelo ficou internado no Hospital de Campanha do Gama e Sérgio, em uma unidade particular da Asa Sul. Segundo Carlos Henrique, o irmão mais novo trabalhava como motorista de transporte por aplicativo e o mais velho, no Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro). O sepultamento ocorreu nesta quarta-feira (14/7), no cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul.

O aposentado Elvis Silva Magalhães, 55, também amigo dos irmãos, lamentou a morte precoce. “Estou triste de saber que três crianças perderam os pais. Acho que esse país tem que repensar a forma como lida com saúde pública. Triste saber que eles foram embora tão jovens, deixando filhos, amigos e famílias. Triste pensar que eles poderiam ter sido salvos”, disse. Sérgio era casado e deixa a esposa e duas filhas. Marcelo tinha uma filha pequena.

Covid-19 no DF

O Distrito Federal registrou mais 13 mortes e 663 novos casos de covid-19 nesta quarta (14/7), segundo dados da Secretaria de Saúde (SES-DF). O total de óbitos, desde o início da pandemia, chega a 9.420. Já os infectados somam 439.528, sendo que 96,4% estão recuperados. Um total de 423 mil pessoas venceram a luta contra o vírus no DF.