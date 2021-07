CB Correio Braziliense

O motociclista foi encaminhado ao Hospital de Base consciente e estável - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Na manhã desta sexta-feira (16/7), um acidente de trânsito entre um Siena cinza e uma motocicleta deixou o motoqueiro, 30 anos, com uma fratura exposta na perna esquerda. A colisão aconteceu na Via S1, no Eixo Monumental, na altura da Torre de TV, sentido rodoviária do Plano Piloto.

Segundo o relato do tenente Renato Augusto, do Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF), a fratura foi no osso da tíbia. O piloto da moto foi levado para o Hospital de Base consciente e estável. O motorista do Siena não precisou de atendimento médico.

Às 9h44, o CBMDF desmobilizou a equipe do local. A Polícia Militar também atendeu à ocorrência. Devido ao acidente, duas faixas de trânsito foram interditadas para o socorro da vítima.