Vacinação contra covid-19 neste domingo no DF registra mais filas

CB Correio Braziliense

(crédito: Bárbara Cabral/Esp.CB/DA.Press)

As filas continuaram no segundo dia de imunização do público acima de 40 anos contra a covid-19. Durante a manhã deste domingo (18/7), os brasilienses que procuraram o posto drive-thru do Parque da Cidade precisaram esperar cerca de três horas para conseguir atendimento. De acordo com os agentes do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), às 9h30, a fila de carros ultrapassava 100 veículos.

No ponto de vacinação, foram distribuídos imunizantes para primeira e segunda doses. Dentre os brasilienses que receberam a D1, estava a microempresária Anna Raquel Pacheco, 43 anos. Ela conta que demorou para realizar o agendamento antes por falta de vaga disponível. Na última sexta, ela conseguiu marcar para receber a primeira dose ontem, às 10h. “Foi uma luta. Comecei a tentar pela manhã, daí o site já estava fora do ar. Consegui só à noite”, diz.

Anna explicou que já foi infectada pelo vírus. “Não foi fácil”, garante. Além disso, perdeu amigos e parentes próximos. Por isso, estava ansiosa para a vacina. “Cheguei ao Parque da Cidade, às 9h, e a fila já estava grande. Teve gente que chegou 7h”, explica. De acordo com a microempresária, foram mais de três horas de espera para receber a primeira dose. “Tem que melhorar muita coisa, principalmente a organização. É sem noção agendar para 10h e precisar ficar três horas na fila. Isso não é agendamento”, completa.



Nos postos drive-thru do Taguaparque, em Taguatinga, no Sesc, em Ceilândia, e no estacionamento da Torre de TV, a demanda também estava alta às 9h30. A organização do trânsito foi feita pelos agentes do Detran-DF. De acordo com uma agente, que não quis se identificar, apesar do agendamento, muitas pessoas optam em chegar antes do horário e acabam acumulando carros na fila. “O tempo de espera é relativo. Às vezes, a pessoa chega 6h e espera quatro horas, mas à tarde a espera é de cinco a 20 minutos”, pontua.

Alta procura

Neste sábado (17/7), a procura pela vacina também foi alta na capital federal e, para quem decidiu receber a segunda dose da CoronaVac, tipo atendimento que dispensa agendamento, faltou vacina. Isso porque, segundo a Secretaria de Saúde, houve uma demanda maior do que o esperado. Para atender o público, a pasta fez o reforço do imunizante nos pontos de vacinação. “O ponto de vacinação do Parque da Cidade recebeu mais 450 doses de CoronaVac para seguir com a imunização nesta tarde, tendo em vista que foi o local onde houve a maior procura”, informou a pasta.