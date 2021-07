Covid-19: DF registra 498 casos da doença e 12 mortes em 24 horas

LP Luana Patriolino

(crédito: Bárbara Cabral/Esp. CB/D.A Press)

O Distrito Federal registrou 498 casos de covid-19 em 24 horas. Com as ocorrências, o número de infecções confirmadas na capital é de 441.749. A média móvel de casos está em 575 — 21,93% a menos do que o registrado há 14 dias. Os dados são do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde do DF neste domingo (18/7).

Em relação às mortes, a pasta contabilizou 12. A média móvel está em 14,29 — redução de 10% se comparado ao índice de 4 de julho. Desde o início da pandemia, o DF teve um total de 9.479 óbitos causados por complicações pela covid-19.

Das vítimas deste domingo, duas tinham entre 30 e 39 anos de idade; duas de 40 a 49; três de 50 a 59; duas na faixa de 60 a 69 anos; e três tinham 80 ou mais. As comorbidades foram verificadas em oito pessoas. Os agravantes notificados foram doenças cardiovasculares; distúrbios metabólicos; imunossupressão; obesidade; e pneumopatia.

Com relação ao local de residência dos casos, 87,9% são moradores do DF e 7,2% residem em outras unidades da Federação. A média de idade das ocorrências confirmadas é de 39 anos, e a de óbitos, de 67. Em números absolutos, a região administrativa de Ceilândia é a que possui o maior número de notificações, com 48.829 casos do novo coronavírus. Em seguida, Plano Piloto (42.844), Taguatinga (34.834) e Samambaia (24.712).