Covid-19: Saúde prorroga inscrições para seleção emergencial temporária

CB Correio Braziliense

Contratos são temporários e valem por um ano, mas podem ser prorrogados pelo mesmo período - (crédito: Bárbara Cabral/Esp. CB/D.A Press)

Nesta segunda-feira (19/7), em edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), a Secretaria de Saúde (SES-DF) prorrogou o prazo de inscrição para processo seletivo simplificado emergencial para contratar profissionais que vão reforçar o quadro da pasta no combate à pandemia da covid-19. O limite inicial era até esta segunda (19/7); agora, os registros podem ser feitos até as 23h59 de terça-feira (20/7).

O edital foi publicado no DODF da última quarta (14/7). São 215 vagas para cadastro reserva, para as especialidades de assistente social, fisioterapeuta e psicólogo, além de técnicos para o cargo de motorista de veículos de urgência e emergência e auxiliares de saúde (padioleiro).

Os contratos são temporários e valem por um ano, mas podem ser prorrogados pelo mesmo período. Os aprovados serão chamados de acordo com a demanda da secretaria para atender, direta ou indiretamente, pacientes com suspeita ou infecção confirmada pela covid-19.

Integrantes do grupo de risco para a doença — como diabéticos, doentes renais-crônicos, pacientes com enfisema, asma, tuberculose e doenças cardíacas — não podem se inscrever, a menos que já tenham sido completamente vacinados contra a covid-19. O mesmo vale para grávidas, mulheres que amamentam crianças até um ano e obesos.

Os interessados devem acessar o site do Instituto Aocp e preencher o formulário eletrônico com currículo, diploma e documentos originais comprovantes de títulos e experiência profissional, que contam pontos na classificação.

Haverá reserva de vagas para negros e pessoas com deficiência. A previsão para a divulgação do resultado preliminar da seleção é 27 de julho. Já o resultado final deve ser publicado em 5 de agosto.

Para todos os cargos, a jornada de trabalho é de 40h semanais. Para os especialistas, o salário é de R$ 6.110; a remuneração para motoristas é de R$ 2.892,50 e para padioleiro, R$ 2.830,75