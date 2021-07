Covid-19: DF registra 474 novos casos e 12 mortes pela doença

SS Samara Schwingel

Rede pública atua com 72,38% de ocupação dos leitos de UTI - (crédito: Arquivo pessoal)

Nas últimas 24 horas, o Distrito Federal registrou 474 novos casos e 12 mortes por covid-19. De acordo com as informações divulgadas pela Secretaria de Saúde nesta segunda-feira (19/7) são 442.223 infecções e 9.491 óbitos confirmados desde o início da crise sanitária.

A pasta informou que, por problemas técnicos, não foi possível divulgar o boletim epidemiológico completo. Porém, segundo informado mais cedo pelo secretário-chefe da Casa Civil, Gustavo Rocha, a taxa de transmissão do vírus está em 0,96.

Com as atualizações, a média móvel de casos chegou a 539,6, menos 25,8% na comparação com p dia 5/7. A mediana de mortes, está em 14,6, equivalente a uma queda de 3,5%.

De acordo com o Info-Saúde, portal de transparência da secretaria, a rede pública de saúde atua com 72,38% de ocupação dos leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) voltados para o tratamento da doença. Das 422 unidades, 131 estavam ocupadas, 50 livres e 241 bloqueadas.

Já a rede privada opera com 77,34% de ocupação sendo que, das 269 UTIs, 158 estão com pacientes, 47 vagas e 64 bloqueadas. Na fila de espera por uma UTI havia nove pessoas com suspeita ou confirmação de infecção pelo novo coronavírus.