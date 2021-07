Motorista de Uber está desaparecido desde sábado (17/7)

MR Mariane Rodrigues

A sobrinha de José enviou mensagens ao tio às 20h de sábado, e ele não visualizou - (crédito: Arquivo pessoal)

O motorista de transporte por aplicativo José Roberto Batista, 50 anos, está desaparecido desde sábado (17/7). A família pede ajuda para encontrá-lo. O homem saiu de casa, no Gama, para trabalhar e não retornou.



Segundo a sobrinha, Adrielle Cristina da Silva, 32 anos, o tio devolveu o carro alugado no sábado pela manhã, no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA).

Há 15 dias, José teve covid-19 e foi levado pela sobrinha para o hospital de Luziânia. Ficou uma semana internado e recebeu alta no sábado (10/7). "Como ele mora sozinho, ficamos com medo de deixá-lo sozinho e o trouxemos ele pra nossa casa, no Gama", explica Adrielle. No sábado (17/7), Roberto saiu dizendo que iria trabalhar mas, às 8h20, a sobrinha recebeu uma mensagem do irmão do desaparecido informando que o homem tinha devolvido o carro que usava para trabalhar como motorista de Uber à locadora de veículos

A sobrinha contou que, no sábado, as mensagens de WhatsApp estavam sendo visualizadas pelo tio, mas ele não respondeu para ninguém da família. Às 20h, segundo a sobrinha, ele parou de visualizar as mensagens.









A família fez um boletim de ocorrência no sábado (17/7) e, até o momento, ele não deu entrada em nenhum hospital. Se alguém tiver notícias do motorista pode entrar em contato com Adrielle pelo celular (61) 993823800.