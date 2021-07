CB Correio Braziliense

O pai não seguiu as instruções da polícia e foi atrás do filho - (crédito: Corpatri)

Policiais da Divisão de Repressão a Sequestros (DRS) da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Corpatri) prenderam três homens, 29, 30 e 34 anos, por sequestrarem e manterem em cativeiro um jovem, 25 anos, que contraiu uma dívida de R$ 400 em crack. O caso ocorreu na Vicente Pires na tarde desta terça-feira (20/7).

Os acusados passaram a exigir do pai do sequestrado o pagamento da dívida por meio de mensagens de celular enviadas pelos traficantes contendo ameaças de morte. Por não ter dinheiro para pagar o resgate, o pai do jovem foi até o suposto local de cativeiro para resgatar o filho.

De acordo com o delegado coordenador da Corpatri, André Luis da Costa e Leite, “o pai da vítima procurou a delegacia e não segui as nossas orientações. Resolveu ir sozinho ao local do cativeiro e lá, sob o argumento de que estava sendo monitorado pela polícia, conseguiu negociar e convencer os extorsionários a liberarem o seu filho”.

O pai resgatou o filho, que estava em um beco em Vicente Pires. Mais tarde, os policias foram ao cativeiro e localizaram os três suspeitos, que foram presos em flagrante. Além disso, os agentes apreenderam porções de crack e o celular usado no crime. Os acusados também responderão por tráfico de drogas e associação ao tráfico, podendo ser condenados a penas que ultrapassam 30 anos de reclusão.