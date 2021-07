Covid-19: Saúde antecipa repescagem de 50 a 59 anos para esta sexta (23)

SS Samara Schwingel

(crédito: Pessoa que cometeu fraude ao tomar três doses da vacina contra a COVID-19 em Sete Lagoas será denunciada ao Ministério Público)

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES/DF) antecipou, para esta sexta-feira (23/7), a fase de repescagem da vacinação contra a covid-19 para quem tem de 50 a 59 anos de idade. A medida, antes prevista para ocorrer apenas no fim de semana, vai durar até domingo e será a última chance para quem faz parte da faixa etária para procurar a imunização. Depois desse período, as doses que seriam destinadas a este público serão remanejadas. Não será necessário agendamento.

Também, nesta sexta-feira, terá início a vacinação de pessoas de 37 a 49 anos. Sem agendamento, 100 pontos de imunização estarão abertos à população incluindo drive-thrus, UBSs e outros. Cada ponto vai aplicar um tipo de dose. Ou seja, haverá locais que estarão aplicando apenas D1 (primeira dose), outros apenas D2 (segunda dose) e outros ambas as doses.

O horário de funcionamento segue o mesmo, de 8h às 17h, sendo que os drive-thrus funcionam a partir das 9h. As 86 mil doses que chegaram ao DF nesta semana serão distribuídas no início da tarde desta quinta-feira (22/7).

A lista e relação dos locais de atendimento serão publicadas em breve pela secretaria.