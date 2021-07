Infestação de piolhos de pombo é controlada, e Hmib volta a fazer cirurgias

CB Correio Braziliense

As cirurgias eletivas programadas para esta sexta-feira (23/7) estão confirmadas - (crédito: Vinícius de Melo / Agência Brasília)

O Centro Cirúrgico Infantil do Hospital Materno Infantil de Brasília (Hmib) está livre da infestação de piolhos de pombos que tomou conta do local na quarta-feira (21/7). A informação foi divulgada pela Secretaria da Saúde, em nota, na noite desta quinta-feira (22/7).

Segundo a pasta, o local passou por reparos, com finalização dos trabalhos de limpeza e desinfecção no dia seguinte à detecção do problema. As cirurgias eletivas programadas para esta sexta-feira (23/7) estão confirmadas, e o centro cirúrgico voltará ao funcionamento normal.

Superbactéria

Depois de confirmar a infestação de piolhos de pombo no Centro Cirúrgico Infantil, a direção do Hmib interditou o espaço e cancelou cirurgias eletivas. O local passou por dedetização na quarta-feira (21/7).

No dia anterior, a equipe do hospital havia identificado o surto de uma superbactéria na unidade de terapia intensiva neonatal (Utin). Seis recém-nascidos contraíram o micro-organismo. Uma comissão que atua no local restringiu parcialmente a internação de bebês e de grávidas.

Identificada como Acinetobacter baumannii, o organismo é multirresistente a diversos antibióticos. Segundo a Secretaria de Saúde, o surto começou em 8 de julho. A pasta comunicou que as equipes montaram um sistema de vigilância regular e, por isso, não houve registro de novos casos.