Covid-19: cerca de 35 mil são vacinados na manhã do primeiro dia do mutirão

SS Samara Schwingel

Há 100 pontos de vacinação distribuídos pelo DF - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Durante a manhã do primeiro dia do mutirão de vacinação contra a covid-19, nesta sexta-feira (23/7), cerca de 35 mil pessoas foram atendidas no Distrito Federal. O atendimento começou às 8h e se estende até as 17h. São 100 pontos de atendimentos pela cidade e para receber a primeira ou a segunda dose basta comparecer com um documento de identificação com foto e fazer parte do público-alvo — que engloba pessoas de 37 anos ou mais, grávidas e puérperas.

Alguns locais aplicarão apenas a primeira dose (D1), outros apenas a segunda dose (D2) e em alguns é possível tomar tanto de D1 quanto D2. O mutirão continua durante o fim de semana, quando o atendimento será de 9h às 17h. Durante os três dias, a expectativa da Secretaria de Saúde é atender 100 mil pessoas.

Nesta sexta-feira, foram registradas filas e longas esperas em alguns pontos. Para agilizar o atendimento, a Secretaria de Saúde orienta que seja impressa e preenchida a ficha de registro de vacinação, e entregue ao servidor que receberá durante a vacinação. O formulário pode ser acessado aqui.