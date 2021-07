240 motoristas foram flagrados embriagados no fim de semana

RM Rafaela Martins

No fim de semana, 240 motoristas foram autuados em flagrante, pelo Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), por embriaguez ao volante. Com fiscalização nas rodovias e reforço do policiamento realizado pelo Grupo de Operações de Trânsito (GOT) do BPTran, de 23 a 25 de Julho, foram aplicados, nas regiões administrativas de Ceilândia, Sobradinho e Taguatinga, 445 autos de infração no total.

Além disso, durante a realização das abordagens nos pontos de bloqueio, dois homens foram detidos. Um deles estava com uma quantidade considerável de droga e dinheiro e acabou preso pela prática do crime de tráfico.

O outro foi detido pelo crime de falsa identidade após tentar se livrar da fiscalização de trânsito. Ele se passou por um Policial Militar e apresentou uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) que tinha a foto de um PM fardado. No entanto, o documento pertencia a seu pai.







Com informações da PMDF