Polícia prende homem que fugia em carro roubado em Santa Maria

MR Mariane Rodrigues

(crédito: Sargento Wander PMDF/Divulgação)

Na manhã desta quinta-feira (22/7), um homem tentou fugir da Polícia Militar do DF em um carro roubado e acabou preso próximo à BR-040, em Santa Maria. A PMDF patrulhava a região e avistou um veículo preto, Subaru Forester, em alta velocidade na rodovia.

Antes da abordagem, os policiais notaram que um carro do mesmo modelo havia sido roubado em Samambaia, no dia anterior. A viatura solicitou a parada do carro ao se aproximar, porém o homem seguiu em fuga no sentido Valparaíso de Goiás.



A perseguição se estendeu até o Céu Azul, mas o suspeito perdeu o controle do automóvel e bateu em dois carros juntamente e em um muro. Os policiais confirmaram que o automóvel era o mesmo roubado no dia anterior. O suspeito foi preso portando uma pistola calibre 380, com 14 munições, que foram apreendidas.