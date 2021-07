Com 45 casos, DF tem transmissão comunitária de variante Delta

SS Samara Schwingel

(crédito: Handout/AFP - 27/11/20)

O secretário de Saúde do Distrito Federal, Osnei Okumoto, afirmou, nesta segunda-feira (26/7), que 26 servidores do Hospital de Apoio de Brasília testaram positivo para a variante Delta da covid-19 — identificada pela primeira vez na Índia. Segundo ele, no total, há 45 casos da nova cepa na capital federal e, por isso, há a caracterização de transmissão comunitária no DF.

Os casos foram identificados entre 28 de junho e 22 de julho. O hospital passa um surto de covid-19. “Foram 51 amostras levadas para análise e sequenciamento genético. Dessas, 26 deram positivo para Delta e três para a Gama, conhecida como P1”, informou Osnei, durante coletiva na tarde desta segunda-feira.

“Todos são servidores que tinham sido vacinados, com exceção de quatro pessoas que ainda não tinham tomado a segunda dose. Acredita-se que a cepa tenha vindo de um paciente que tenha sido contaminado por meio de visita de familiares."

Com os novos casos dos servidores do Hospital e mais 13 pacientes monitorados, o DF soma 45 casos da Delta. Segundo Osnei, todos os 180 servidores do Hospital de Apoio serão testados e acompanhados pela equipe técnica da secretaria. Ainda de acordo com o secretário, três pacientes infectados pela Delta morreram no Hospital de Apoio.

Surto

Para conter a situação de surto de covid-19, o Hospital de Apoio determinou a suspensão de novas internações por sete dias. Outras medidas foram tomadas, como restrição de visitas, isolamento de servidores e terceirizados que testaram positivo para o novo coronavírus e alta temporária de pacientes assintomáticos.

Também foram feitas testagens em massa: ao todo, 75 exames RT-PCR foram coletados nas últimas 24h. As amostras foram encaminhados ao Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen). Segundo Okumoto, todos os servidores devem ser testados até o fim desta semana.