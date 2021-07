Vacinação contra gripe continua em 99 postos do DF até término das doses

CB Correio Braziliense

(crédito: Geovana Albuquerque/Agência Saúde DF)

Continua aberta no Distrito Federal a campanha de imunização contra o vírus influenza, que pode evoluir para quadros graves da gripe. Neste ano, a capital federal recebeu 1,7 milhão de vacinas para atender a um grupo estimado de 1,1 milhão de pessoas. Como foi baixa a busca pelo imunizante por parte dos grupos prioritários, o Ministério da Saúde prorrogou a aplicação até que as doses acabem.

Por enquanto, a imunização alcançou 53% do público-alvo da campanha. O grupo dos professores foi o mais vacinado, com 74,6% de adesão. Na sequência, estão os idosos (65%), seguidos das gestantes (63%). Os imunizantes continuam disponíveis em 99 pontos de atendimento no DF. Confira a lista neste link.

A vacina protege contra os vírus A HIN1 e H3N2, além do Influenza B. Ela é contraindicada para crianças com menos de 6 meses de idade ou histórico de anafilaxia após doses anteriores. No entanto, na maioria dos casos, os imunizantes apresentam perfil de segurança excelente e são bem toleradas.



A Secretaria de Saúde recomenda à população que tomará a primeira vacina contra covid-19 ficar atenta ao intervalo entre as doses. É necessário esperar 14 dias entre essa e o imunizante que protege da gripe. No caso de quem recebeu a CoronaVac, deve-se tomar a dose contra a influenza só 14 dias depois do reforço.

A influenza é uma infecção respiratória aguda, causada pelos vírus A, B, C e D. O primeiro está aliado a epidemias e pandemias, tem comportamento sazonal e apresenta aumento do número de casos, principalmente nas estações climáticas mais frias.

Com informações da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF)