Técnicos de enfermagem do Hospital de Campanha do Autódromo estão com salário atrasado

SS Samara Schwingel

(crédito: Material cedido ao Correio)

O Sindicato dos Auxiliares e Técnicos em Enfermagem do Distrito Federal (Sindate-DF) recebeu denúncias de que os servidores que atuam no Hospital de Campanha do Autódromo estão com o salário atrasado. Segundo a entidade, o pagamento de junho ainda não foi efetuado. Para resolver a situação, o sindicato vai entrar com uma ação no Ministério Público do Trabalho (MPT) nesta terça-feira (27/7).

A empresa responsável pelos pagamentos dos técnicos da unidade, é a vencedora da licitação para gerir o hospital. "Eles contrataram outra empresa para oferecer a mão de obra e não faz os repasses necessários para o pagamento", diz o diretor do Sindate Newton Batista. Além disso, segundo Newton, a forma de contratação feita pela empresa que administra a unidade é irregular.

Procurada, a Secretaria de Saúde confirmou, por meio de nota, que o pagamento dos salários dos profissionais de saúde dos hospitais de campanha é de responsabilidade exclusiva da empresa contratada para administrar a unidade, conforme previsto em contato. "A pasta ressalta que os repasses para a empresa estão em dia", completa o texto.



A reportagem não conseguiu contato com a empresa responsável pelos pagamentos. O espaço segue aberto.



Histórico

Os hospitais de campanha sofrem com atraso de salários. Em 29 de junho, a Comissão Especial da Covid-19 no Distrito Federal enviou um ofício ao Ministério Público do Trabalho (MPT) com o objetivo de investigar atrasos em relação ao pagamento de funcionários nos hospitais de campanha de Ceilândia, Santa Maria e da Polícia Militar.