Covid-19: 26 mil pessoas são vacinadas com a D1 no primeiro dia para 35 anos

SS Samara Schwingel

(crédito: Marcelo Ferreira/ CB DA Press)

Até o início da tarde desta quinta-feira (29/7), a Secretaria de Saúde do Distrito Federal aplicou 26 mil primeiras doses de vacinas contra a covid-19. O público atendido é de 35 anos ou mais. Há 61 pontos de vacinação abertos até as 17h.

O balanço foi divulgado pelo secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, durante coletiva no Palácio do Buriti. Segundo ele, oito mil segundas doses foram aplicadas. Assim, a expectativa é terminar de aplicar as 43 mil primeiras doses disponíveis para a nova faixa ainda na sexta-feira (30/7).

“Como a próxima remessa só chegará na próxima semana, o fim de semana ficará voltado para a aplicação da segunda dose”, destacou o secretário.

Pontos de vacinação

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES) divulgou, nesta quarta-feira (28/7), a lista atualizada de pontos de vacinação pelo DF para iniciar a vacinação do público com 35 anos ou mais. São 61 locais disponíveis para a aplicação do imunizante, sendo quatro do tipo drive-thru.

Gestantes e puérperas têm 28 postos disponíveis para receber aplicação da vacina. Não é necessário o agendamento, assim como para quem precisa receber a segunda dose da CoronaVac, que vai estar disponível em 12 pontos para pedestres e quatro drive-thrus.