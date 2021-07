Covid: GDF vai reabrir agendamento para pessoas com comorbidades nesta sexta

SS Samara Schwinghel

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O Governo do Distrito Federal (GDF) vai abrir novas vagas para pessoas com comorbidades agendarem a vacinação contra a covid-19. Serão mil novas vagas abertas na sexta-feira (30/7) a partir das 15h. O atendimento começa no sábado (31/7).

O agendamento pode ser feito por meio do site vacina.saude.df.gov.br. A abertura é uma tentativa de atender pessoas que fazem parte desse grupo de risco que ainda não iniciaram o processo de imunização.

Atualmente, o DF vacina pessoas com 35 anos ou mais sem a necessidade de agendamento prévio. Até o início da tarde desta quinta-feira (29/7), 26 mil primeiras doses haviam sido aplicadas. A expectativa da Secretaria de Saúde é que as 43 mil doses disponíveis sejam aplicadas até está sexta-feira (30/7).

Pandemia

O Distrito Federal registrou 15 mortes em decorrência de complicações por covid-19, nesta quarta-feira (28/7). Com as ocorrências, a capital acumula 9.593 óbitos pela doença, desde o início da pandemia. Os dados são do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde do DF. Segundo a pasta, foram 636 novas infecções nas últimas 24 horas.

O total de infectados no DF é de 447.990. A média móvel de casos está em 672,86, queda de 1,1% em comparação ao número de 14 dias atrás. Em relação às mortes, o índice está em 12 — aumento de 14% comparado ao mesmo período.