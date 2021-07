Ministério da Saúde confirmou envio de doses extras, diz secretário

SS Samara Schwingel

GDF pediu o envio de 292 mil doses extras - (crédito: Bárbara Cabral/Esp/CB/D.A Press)

O Ministério da Saúde confirmou à Secretaria de Saúde do Distrito Federal que vai acatar o pedido de envio de doses extras de vacinas contra a covid-19 feito pelo governo local. Os gestores das pastas federal e do DF se reuniram na terça-feira (27/7) para discutirem o assunto.

Segundo o secretário Osnei Okumoto, o ministério vai analisar as justificativas do GDF para o pedido de doses extras e definir o quantitativo correto. Durante coletiva na tarde desta quinta-feira (29/7), o secretário-chefe da Casa Civil, Gustavo Rocha, afirmou que a pasta federal não informou como nem quando será feito o envio.

“Estamos aguardando a resposta por documentação oficial”, disse Gustavo Rocha. O GDF, por meio da Procuradoria-Geral do DF, entrou com uma liminar no Superior Tribunal de Justiça (STJ) pedindo 292 mil doses extras. Como justificativa, o Executivo local afirmou que, além de receber menos doses que o necessário para vacinar os grupos prioritários, aplicou imunizantes em pessoas de outros estados.

Segundo o chefe da Casa Civil, apesar do aceno positivo do ministério, a ação judicial será mantida, e o GDF vai aguardar que a resposta oficial seja anexada ao processo. A pasta tem 10 dias para se manifestar. O prazo termina na próxima segunda-feira (2/8).