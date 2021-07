Dono de postos de gasolina morre, aos 24 anos, atropelado por ônibus

DD Darcianne Diogo

Na internet, o empresário fazia questão de demonstrar o amor pelo ciclismo - (crédito: Redes sociais)

O empresário Fillipe Santarém, 24 anos, da Rede Santa Combustíveis, morreu após ser atropelado por um ônibus, na noite dessa quinta-feira (29/7), enquanto pedalava de bicicleta no Pistão Sul de Taguatinga. O jovem chegou a ser reanimado por mais de 40 minutos pela equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBM-DF), mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.



O acidente aconteceu por volta das 22h20. Segundo informações do CBM-DF, Fillipe sofreu traumatismo craniano e teve uma parada cardiorrespiratória. Onze bombeiros realizaram os primeiros socorros e, por mais de 40 minutos, tentaram reanimar o jovem, que morreu no local. O óbito foi declarado pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Momento do acidente (foto: CBM-DF)

Quatro horas antes do acidente, Fillipe fez um post no Instagram, rede social onde ele tinha mais de 100 mil seguidores, pedalando. "Pedalar no frio não é bom não, viu? Mas bora bora, foco foco", falou aos seguidores. Na internet, o empresário fazia questão de demonstrar o amor pelo ciclismo.

Fillipe também era sócio da Rede Santa Combustíveis e administrava dois postos: no Lago Sul e em Taguatinga. No Instagram, demonstrava o amor pela profissão e postava fotos de carros abastecendo. Amigos prestaram homenagens ao jovem pela rede social. "Não estou acreditando. Que Deus conforte o coração dos familiares", escreveu um seguidor.