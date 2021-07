CB Correio Braziliense

A Neoenergia vai desligar, nesta sexta-feira (30/7), a rede elétrica no Paranoá e São Sebastião. O corte de luz será em decorrência da poda de árvores nessas localidades.

O desligamento programado ocorre constantemente no DF, pois a interrupção visa a segurança dos trabalhadores e dos moradores nesses locais, durante a execução dos trabalhos. Dessa maneira, a companhia sempre interrompe o fornecimento nas cidades.

O corte ocorrerá em São Sebastião, na Fazenda Santarem: Chácaras 03/14, 06, 44 e 155, no horário das 08h40 às 16h, devido a poda de árvores.

No Paranoá, ficará sem fornecimento de energia em dois momentos do dia, devido à poda de árvores. Das 08h40 às 16h o corte será no Núcleo Rural Capão Seco: Chácaras de 06 a 09, de 11 a 18. Os trabalhadores da companhia energética também chegarão no Núcleo Rural Boqueirão: Chácara Canaã, Chácara Preciosidade e Chácara Oriente, a partir das 9h00 e seguem nos locais até as 16h30.



Antecipação

Caso os serviços sejam concluídos antes do horário definido, a rede será energizada sem aviso prévio, reduzindo assim o tempo em que os consumidores permanecerão sem energia elétrica.

Em caso de urgência, basta ligar para o telefone 116. Para os moradores de fora de Brasília, precisam entrar em contato pelo número 0800 061 0196. Clientes portadores de deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55 (ligação gratuita), desde que utilizem aparelho telefônico adaptado para essa finalidade.