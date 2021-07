JM Jéssica Moura

Capivara estava presa perto da garagem do anexo II do Supremo Tribunal Federal (STF) - (crédito: DivulgaçãoPMDF)

Na madrugada desta sexta-feira (30/7), a Polícia Militar atendeu a um chamado de resgate inusitado: uma capivara estava presa perto da garagem do anexo II do Supremo Tribunal Federal (STF).

Os policiais foram avisados que o animal estava em um lugar que não conseguia sair. Segundo a corporação, ao chegarem no local encontraram o bicho, que não estava ferido. Depois de retirada, a capivara foi transportada ao seu habitat natural, bem perto dali, no Lago Paranoá.

Em janeiro, uma outra capivara foi ainda mais longe, e surpreendeu uma família dentro de casa, no Guará. No início deste mês, a secretaria de Meio Ambiente e a Universidade Católica assinaram um termo para identificar e monitorar a população da espécie no Lago.

A capivara é um animal presente em quase todos os biomas brasileiros e é uma espécie protegida por lei, segundo o Instituto Brasília Ambiental (Ibram).