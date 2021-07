Covid-19: Ministério confirma o envio de 208 mil doses de vacinas ao DF

SS Samara Schwingel

(crédito: Bárbara Cabral/Esp/CB/D.A Press)

O Ministério da Saúde confirmou o envio de 208.120 doses de vacinas contra covid-19 ao Distrito Federal. A nova remessa está prevista para chegar neste sábado (31/7). Serão 159.120 doses da Pfizer, todas destinadas para primeira dose (D1), e 49 mil da CoronaVac, que serão divididas para a aplicação de D1 e D2.

Com as novas doses, o GDF anunciou o início da vacinação de pessoas com 30 anos ou mais. O atendimento a esse novo público terá início na terça-feira (3/8) e não será necessário agendamento. O anúncio foi feito pelo governador Ibaneis Rocha (MDB) na tarde desta sexta-feira (30/7). Neste fim de semana, a imunização será voltada para a aplicação de segundas doses.

A remessa é a maior enviada ao DF desde o início da campanha de imunização em janeiro de 2021. Na última semana, o Executivo local, por meio de Procuradoria-Geral do DF, enviou um pedido liminar ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) requisitando que o Ministério da Saúde enviasse 292 mil doses extras de vacinas à capital federal.

A pasta federal tem um prazo legal de 10 dias para se manifestar judicialmente, o que ainda não aconteceu. O prazo termina na segunda-feira (2/8). Apesar disso, o secretário da Saúde, Osnei Okumoto, afirmou que se reuniu com representantes do ministério nessa terça-feira (27/7), e que houve a promessa de envio de doses extras.

No 33º informe técnico do ministério, em que consta o envio das 208,1 mil vacinas, não há a discriminação se as doses são partes da remessa extra ou não.