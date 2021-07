DF terá mutirão na terça-feira para imunização de pessoas com mais de 30 anos

SS Samara Schwingel

O Ministério da Saúde confirmou o envio de mais 208.120 doses de imunizantes contra a covid-19 para o Distrito Federal. A remessa deve chegar na noite deste sábado (31/7) e é a maior repassada à capital do país em um único dia desde o início da vacinação. Serão 159 mil da Pfizer para primeira aplicação e 49 mil da CoronaVac, divididas para as duas etapas. Com a chegada, o governador Ibaneis Rocha (MDB) confirmou a ampliação da faixa etária do público-alvo, que, agora, será de pessoas com 30 anos ou mais. O atendimento começa na terça-feira (3/8), sem agendamento e, segundo interlocutores da Secretaria de Saúde, deve ocorrer outro mutirão, com mais de 100 pontos de atendimento.

Neste fim de semana, haverá apenas aplicação do reforço. Na quinta-feira (29/7), a secretaria autorizou a antecipação da segunda dose para quem estivesse com ela marcada até 6 de agosto. Essas pessoas podem procurar um dos 15 pontos de atendimento abertos neste sábado (31/7), apresentar documento de identificação com foto e cartão com registro da primeira vacina — Oxford/AstraZeneca ou CoronaVac. No domingo (1º/8), serão 11 endereços. Os postos — para pedestres e em formato drive-thru — receberão todo o público que precisa completar o esquema de imunização (leia abaixo).

A estimativa da secretaria é de que, em agosto, 250 mil pessoas recebam a segunda dose. Isso inclui quem tomou a primeira da Oxford/AstraZeneca e da Pfizer em maio, assim com os que se vacinaram com a CoronaVac em julho. Além de tratar da expansão da campanha, Ibaneis Rocha informou, na sexta-feira (30/7), que avalia a melhor forma de iniciar a imunização de crianças e adolescentes de 12 a 17 anos. O atendimento a esse grupo não tem data para começar, mas a previsão é de que ocorra após a aplicação da dose 1 em todos os adultos do DF.

Médico da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI), Julival Ribeiro explica que garantir à população a imunização completa é essencial para o combate à covid-19. “A melhor arma que temos é a vacina. Porém, não adianta ser apenas com uma dose. Temos de garantir que todos recebam as duas, no caso daquelas que só apresentam eficácia com a dupla aplicação. Ainda mais com novas variantes em circulação”, comenta.

Julival ressalta que as medidas preventivas que incluem uso de máscara, higienização das mãos e ventilação natural dos ambientes precisam ser mantidas entre vacinados ou não. O infectologista lembra que essas são medidas de cuidado coletivo e que é dever do Estado garantir à população o acesso aos imunizantes e a aplicação do reforço das doses. “Se for necessário, que (o poder público) vá atrás de quem não completou o ciclo. Só não podemos ter baixa adesão”, cobra o médico.

Nessa sexta-feira (30/7), a Secretaria de Saúde aplicou mais 24.808 vacinas durante todo o dia de atendimento. Por enquanto, o Distrito Federal tem 1,3 milhão de pessoas (44,6% da população) que receberam a primeira dose de imunizantes. Outras 577,9 mil (18,9%) tomaram o reforço ou a vacina de aplicação única.

Pontos de vacinação contra covid-19 no sábado (31/7) — apenas segunda dose (foto: SES-DF/Divulgação)