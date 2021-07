Campeonato Brasileiro de Windfoil reúne mais de 50 velejadores no Lago Paranoá

CB Correio Braziliense

(crédito: Iano Andrade/CB/D.A Press - 27/8/09)

Mais de 50 velejadores de vários estados do Brasil se reúnem, neste sábado (31/7) e domingo (1º/8), no Lago Paranoá de Brasília para disputarem o Campeonato Brasileiro de Windfoil. A modalidade nova de vela será classe olímpica do Windsurf nas próximas Olimpíadas, em 2024.

O Foil tem tecnologia hidrodinâmica que faz com que a prancha de windsurf flutue sobre as águas. O equipamento tem ajustes específicos para permitir que o velejador fique suspenso no ar. Serão até quatro regatas por dia. Os velejadores terão que velejar a favor e contra o vento para completar cada prova.

Protocolo de Segurança

As provas vão ocorrer, respeitando os protocolos de segurança contra a covid-19. O Clube Katanka não estará aberto ao público. As regatas poderão ser acompanhadas de diversos pontos do lago, como a Ermida Dom Bosco.

Neste fim de semana, o serviço de meteorologia prevê condições ideais para o campeonato, com vento Leste de até 30KM por hora.



Local

O Campeonato Brasileiro de Windfoil vai ocorrer no Clube Katanka, dentro do Clube das Nações de Brasília, a partir de 9h.