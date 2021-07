Covid-19: 159,1 mil doses de vacinas chegam ao DF

SS Samara Schwingel

(crédito: Bárbara Cabral/Esp. CB/D.A Press)

Na manhã deste sábado (31/7), por volta das 10h, o Distrito Federal recebeu 159.120 doses de vacinas contra a covid-19. O transporte foi feito pelo avião solidário da Latam. O quantitativo é de vacinas da Pfizer para primeira dose e faz parte da remessa de 208.120 doses que estão previstas para chegar durante o dia. Segundo a agenda da companhia aérea, as 49 mil da CoronaVac, que serão divididas para D1 e D2, serão enviadas até a noite.

A nova remessa vai possibilitar a ampliação da campanha para pessoas com 30 anos ou mais. Esse novo público começará a ser atendido na terça-feira (3/8) e não será necessário agendamento. O anúncio foi feito pelo governador Ibaneis Rocha (MDB) na tarde desta sexta-feira (30/7). Neste fim de semana, a imunização será voltada para a aplicação de segundas doses.

Neste fim de semana, haverá apenas aplicação do reforço. Na quinta-feira (29/7), a secretaria autorizou a antecipação da segunda dose para quem estivesse com ela marcada até 6 de agosto. Essas pessoas podem procurar um dos 15 pontos de atendimento abertos neste sábado (31/7), apresentar documento de identificação com foto e cartão com registro da primeira vacina — Oxford/AstraZeneca ou CoronaVac. No domingo (1º/8), serão 11 endereços. Os postos — para pedestres e em formato drive-thru — receberão todo o público que precisa completar o esquema de imunização.

Nessa sexta-feira (30/7), a Secretaria de Saúde aplicou mais 24.808 vacinas durante todo o dia de atendimento. Por enquanto, o Distrito Federal tem 1,3 milhão de pessoas (44,6% da população) que receberam a primeira dose de imunizantes. Outras 577,9 mil (18,9%) tomaram o reforço ou a vacina de aplicação única.