Covid-19: postos ficam sem segunda dose de CoronaVac neste sábado

SS Samara Schwingel

(crédito: Bárbara Cabral/Esp/CB/D.A Press)

Durante a manhã deste sábado (31/7), alguns pontos de vacinação contra a covid-19 da região central ficaram sem vacinas para a aplicação da segunda dose da CoronaVac. Segundo a Secretaria de Saúde, o desabastecimento ocorreu devido a uma alta procura, concentrada na região.

Segundo a pasta, as providências foram tomadas e esses locais estão sendo reabastecidos. Em, cerca de vinte minutos, todos devem receber mais doses de vacinas para continuar atendendo a população. Por meio de nota, a secretaria pediu desculpas por "eventuais transtornos causados."



Durante este fim de semana, a campanha de vacinação contra a covid-19 é voltada para a aplicação da segunda dose. Há 15 postos abertos neste sábado (31/7) e 11 no domingo (1º/8). A aplicação será, exclusivamente, de segundas doses e não é necessário agendar. O horário de funcionamento é das 9h às 17h.

Podem procurar os endereços quaisquer pessoas com a aplicação do reforço marcada para este fim de semana ou até 6 de agosto — no caso de vacinados com CoronaVac ou Oxford/AstraZeneca. Basta levar documento de identificação com foto e cartão de vacinação.

Na próxima semana, a pasta volta a aplicar a primeira dose dos imunizantes.