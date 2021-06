Taguatinga completa 63 anos e ganha programação especial de aniversário

CB Correio Braziliense

(crédito: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília)

Os cerca de 250 mil moradores de Taguatinga terão eventos especiais para celebrar os 63 anos da região administrativa, completados neste sábado (5/6). Da Vila Sarah Kubitschek a Santa Cruz de Taguatinga, a cidade fundada antes mesmo da construção de Brasília, serviu de morada para a população que veio até o Distrito Federal construir a capital do país.

Desde 2020, Taguatinga vem ganhando atenção em diversas obras, principalmente no Túnel de Taguatinga, a via que liga a região a outros pontos do DF. Atualmente, a obra do túnel está com mais de 30% do cronograma concluído, com previsão de término para o segundo semestre de 2022.

Outro destaque é a regularização do Setor Habitacional Primavera, próximo ao Setor de Mansões da RA, assim como a revitalização de diversos Pontos de Encontro Comunitários (PECs) e parques infantis.

Taguatinga também ganhou a Operação Tapa-Buracos, com previsão de 10km de asfalto novo em algumas regiões e vias, tanto nos conjuntos residenciais como na área comercial. De setembro a março, em seis meses, foram realizadas 3.343 operações Tapa-Buracos, cada operação utilizou em média de 10 toneladas de massa asfáltica.

Programação

Confira os eventos programados para este mês de aniversário:

5 de junho

Cine Teatro Itinerante - Drive-In

Local: Taguaparque

Horário: 11 às 20h

Datas: 5 e 6/6 - 12 e 13/6 - 19 e 20/6 - e 26/6

7 de junho

Momento Cívico em Homenagem ao 63° aniversário de Taguatinga

Local: Praça do Relógio

Horário: 8h

Inauguração da obra concluída calçada em bloquete

Local: QNM 34 Setor M Norte

Horário: 15h30





8 de junho

Parque Max Land Park - Parque de diversões Nicolândia

Local: Taguaparque

Horário: 16h às 23h

Data: 8/6 à 1/8/2021

10 de junho

Inauguração da Praça em Taguatinga Norte

Local: QNC 07

Horário: 10h

Inauguração Rede de Drenagem

Local: QNL 17, Taguatinga Norte

Horário: 16h

Culto de Ação de Graças Igreja Batista Sião

Local: Setor QNC - Área Especial 11

Horário: 20h



11 de junho

Inauguração Cercado da Feira Permanente M Norte

Local: QNM 38 Setor M Norte

Horário: 9h

Inauguração da PEC/Parquinho

Local: QNM 38 Setor M Norte

Horário: 10h

Inauguração da PEC

Local: QSF 4 Taguatinga

Horário: 15h

13 de junho

Corrida 10k em comemoração aos 63 anos de Taguatinga, Saída no Taguatinga Shopping

Local: Taguaparque

Horário: 6h30

Inauguração Rede de Drenagem

Local: QNL 1 barra 3 Taguatinga Norte

Horário: 9h

14 de junho

Inauguração Rede de Drenagem

Local: QSC 19, Setor Primavera em Taguatinga Sul

Horário: 14h30

Inauguração PEC

Local: QNG 45 Taguatinga Norte

Horário: 15h

Inauguração PEC

Local: QSA 04/13 Taguatinga Sul

Horário: 16h

15 de Junho

Missa na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

Local: Área Especial Setor C 7, Taguatinga Centro

Horário: 19h

17 de junho

Inauguração Praça do DI

Local: Praça do DI Taguatinga Norte

Horário 9h

19 de junho

Inauguração Parque infantil

Local: Setor Hoteleiro Taguatinga Norte

Horário: 9h