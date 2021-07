Sob sol forte, posto drive-thru do Parque da Cidade tem fila grande neste sábado

PM Pedro Marra

Apesar do sol forte de 26°C, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a vacinação contra a covid-19, neste sábado (31/7), no Distrito Federal, – exclusiva para a segunda dose – está com fila grande no posto drive-thru do Parque da Cidade. Por volta das 13h20, os carros esperavam na altura do Estacionamento 13, ao lado do 12, onde ocorre o atendimento.

O servidor público José Carneiro Dornelles, 63 anos, foi uma das pessoas que foi se vacinar. “As pessoas que estão deixando de se vacinar, deveriam aproveitar mais os dias da semana para vir e receber a vacina, pois soube de gente que não quer se vacinar. Elas dizem que estão evitando porque tiveram uma reação muito forte na primeira dose. Mas só a vacina vai poder salvar mais vidas”, critica o morador do Park Sul.

“A expectativa de ter a consciência de que estou imunizado é enorme, mas não quer dizer que eu vá deixar de adotar as medidas preventivas, como uso de álcool em gel e máscara”, alerta José Dornelles.

Para a psicóloga Giovana Zandonai, 41, que também foi receber a segunda dose da AstraZeneca, as idas ao mercado para fazer compras serão mais seguras do que antes. “Me sinto mais tranquila e segura para fazer outras atividades, como ir ao mercado, visitar familiares. Desde o início da pandemia, fiquei bem resguardada em casa”, conta.

“Mas a gente gostaria que a vacinação por faixa etária fosse numa velocidade maior, porque o andamento das filas está rápido. Agora, o ideal é o plano de imunização ser mais ágil no DF”, complementa a moradora do Sudoeste.



Na manhã deste sábado (31/7), por volta das 10h, o DF recebeu 159.120 doses de vacinas contra a covid-19. O transporte veio pelo avião solidário da Latam, com quantitativo de vacinas da Pfizer para primeira dose, que faz parte da remessa de 208.120 doses que estão previstas para chegar durante o dia. Segundo a agenda da companhia aérea, as 49 mil da CoronaVac, que serão divididas para D1 e D2, serão enviadas até a noite.











Confira os postos de vacinação ao redor do Distrito Federal para este sábado (31/7) e domingo (1º/8):

Endereços



Sábado (31/7), das 9h às 17h

Asa Sul

Parque da Cidade, Estacionamento 12 (drive-thru)

Torre de TV (drive-thru)

Candangolândia

Unidade Básica de Saúde nº 3

Ceilândia

Unidade Básica de Saúde nº 6

Unidade Básica de Saúde nº 7

Unidade Básica de Saúde nº 10

Sesc Ceilândia (drive-thru)

Gama

Sesi Gama (drive-thru)

Guará

Unidade Básica de Saúde nº 3

Planaltina

Centro Olímpico de Taguatinga

Samambaia

Unidade Básica de Saúde nº 12

Sobradinho

Regional de Ensino de Sobradinho 2 (inclui drive-thru)

Taguatinga

Unidade Básica de Saúde nº 3

Taguaparque (drive-thru)

Domingo (1º/8), das 9h às 17h

Asa Sul

Parque da Cidade, Estacionamento 12 (drive-thru)

Torre de TV (drive-thru)

Ceilândia

Unidade Básica de Saúde nº 6

Unidade Básica de Saúde nº 7

Unidade Básica de Saúde nº 10

Sesc Ceilândia (drive-thru)

Gama

Sesi Gama (drive-thru)

Jardim Botânico

CPS do Jardim Botânico (drive-thru)

Samambaia

Unidade Básica de Saúde nº 12

Taguatinga

Unidade Básica de Saúde nº 3

Taguaparque (drive-thru)