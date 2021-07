Cães auxiliam na ação que deteve dupla, por tráfico de drogas

CB Correio Braziliense

Com a dupla presa em Samambaia, foram localizadas porções diversificadas de entorpecentes - (crédito: PMDF CCS/ Divulgação)

Dois homens foram presos acusados de tráfico de drogas, por volta das 10h deste sábado (31/7), em Samambaia. Na residência em que estavam os detidos, foram apreendidos entorpecentes, peças de bicicletas e de carros, e smartphones de origem suspeita.

Policiais do Grupo Tático Motociclístico seguiram, após denúncia, para a quadra 311. Havia a suspeita de comércio de entorpecentes naquele local (em Samambaia). O Batalhão de Policiamento com Cães (BPCães) prestou apoio, e conseguiu encontrar o suspeito. A cadela Shadow ajudou na localização de porções de

substâncias (sob suspeita de serem maconha, cocaína e crack). Até o ralo do banheiro do imóvel acondicionava as drogas.

Junto como os entorpecentes, os policiais depararam com peças de reposição de bicicletas (furtadas, há poucos dias, de uma loja na quadra 303). As apreensões incluíram rodas de veículos e dois smartphones. Os suspeitos, que estavam no imóvel, foram detidos e encaminhados para a 26ª Delegacia, na qual foi registrada a ocorrência.