Covid-19: 170 mil doses serão destinadas para pessoas acima de 30 anos

EH Edis Henrique Peres

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press )

Em coletiva de imprensa no Palácio do Buriti, nesta segunda-feira (2/8), Gustavo Rocha, chefe da Casa Civil, explicou que 170 mil doses serão disponibilizadas para imunizar contra a covid-19 o público acima de 30 anos. “Pode chegar até em 180 mil doses, no entanto, a princípio, serão 170 mil, distribuídas em 79 pontos”, destacou.

Rocha explicou que as vagas não estarão disponíveis em todos os locais de aplicação do Distrito Federal porque algumas unidades precisam manter a vacinação contra a influenza e demais campanhas.

Devido a reclamações dos moradores da capital federal a respeito da divulgação tardia dos pontos de vacinação, e também para facilitar o recebimento da 2ª dose da vacina (D2), a Secretaria de Saúde já estabeleceu as unidades de imunização desta semana (confira aqui). Para as pessoas que precisam tomar a D2, basta consultar quais locais terão disponível o imunizante do mesmo laboratório da 1ª dose.

“Todos os pontos já estão no site (da pasta). Também houve perguntas com relação a quais pontos de vacinação possuem determinada marca de vacina e isso não porque a pessoa estava escolhendo, mas sim porque precisa se imunizar com a 2ª dose com o mesmo laboratório que recebeu na 1ª aplicação. Por isso, atualizamos os locais com a informação de quais laboratórios em cada unidade”, revelou.

Avanço

A partir de quinta-feira (5/8) o GDF também irá começar a vacinar os adolescentes entre 12 e 17 anos com Síndrome de Down ou autismo. O agendamento começa na quarta-feira (4/6) a partir das 14 horas.