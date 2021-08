Homem com várias passagens pela polícia é flagrado vendendo crack em Vicente Pires

DD Darcianne Diogo

Para fugir da polícia, homem arremessou droga por cima do muro de outra casa - (crédito: PCDF/Divulgação)

Um homem, de 59 anos, foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) ao ser flagrado vendendo crack a um jovem, de 26 anos, próximo à Feira do Produtor de Vicente Pires, na tarde dessa segunda-feira (2/8). Para tentar fugir da abordagem policial, o suspeito arremessou a droga por cima do muro de uma casa.

Após os policiais constatarem o tráfico, saíram em diligências para capturar o homem. Segundo o delegado-adjunto da 38ª Delegacia de Polícia (Vicente Pires), Walber Lima, ao perceber a abordagem, o suspeito arremessou o celular e uma pedra de crack para dentro de uma residência, na tentativa de se livrar do flagrante.

“Ele tentou fugir correndo, mas acabou alcançado pela nossa equipe. O aparelho telefônico e a droga também foram localizados e apreendidos”, detalhou o investigador. O homem, que tinha passagens por tráfico de drogas, receptação, homicídio e porte ilegal de arma de fogo, foi detido em flagrante.

Preso, ele deve responder por tráfico de drogas e, caso seja condenado, pode pegar de 5 a 15 anos de prisão.