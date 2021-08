Covid: GDF desiste da ação judicial após Ministério confirmar doses extras

SS Samara Schwingel

(crédito: Bárbara Cabral/Esp/CB/D.A Press)

Após o Ministério da Saúde sinalizar que vai enviar 290.055 doses extras de vacinas contra a covid-19 ao Distrito Federal, o GDF desistiu da ação judicial que movia contra o órgão federal requisitando mais vacinas. O pedido liminar foi impetrado no Superior Tribunal de Justiça (STJ) em 22 de julho. A oficialização da desistência foi protocolada nesta terça-feira (3/8).

Segundo os documentos, obtidos pelo Correio, 90 mil doses extras já foram enviadas ao DF. "O saldo remanescente visando o atendimento pleno das 290.055 mil doses, serão enviados nas próximas duas pautas de distribuição", detalha um dos textos.

O pedido do governo local tinha sido de 292 mil doses. Porém, o ministério analisou os dados e números fornecidos pelo GDF e decidiu enviar 290 mil vacinas a mais para a capital federal. Uma das reclamações era que o DF atende muitas pessoas de outros estados.

No último sábado (31/7), o governador Ibaneis Rocha (MDB) informou que o ministério tinha atendido a pauta do GDF. Assim, quando as doses chegarem, o chefe do Executivo local espera conseguir ampliar a campanha de vacinação contra a covid-19 para pessoas com 25 ou mais. Atualmente, o DF vacina pessoas a partir de 30 anos.