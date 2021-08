Covid-19: DF ocupa 7º lugar em ranking nacional que considera população imunizada

AI Ana Isabel Mansur

(crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

O Distrito Federal subiu, nesta terça-feira (3/8), para a 11ª posição no ranking nacional das unidades da Federação que mais aplicaram a primeira dose (D1) de imunizantes contra a covid-19 proporcionalmente ao total de moradores. Quando considerado o atendimento com o reforço (D2) e com a vacina de dose única (DU), a capital do país sobe para o sétimo lugar.

No total, o DF tem 1.387.809 moradores que receberam a D1 — 47,19% de um total de 3 milhões de brasilienses. A cobertura com a D2 contempla 563.045 pessoas, e a DU alcançou 52.668. Em relação à parcela imunizada, a taxa é de a 20,17%.

São Paulo (58,74%), Rio Grande do Sul (55,02%) e Mato Grosso do Sul (51,26%) lideram a lista dos estados com mais aplicações de D1 em relação ao total de habitantes. O ranking das unidades da Federação com mais imunizados é liderada pelos mesmos entes, mas em ordem diferente: Mato Grosso do Sul (33,72%), Rio Grande do Sul (27,32%) e São Paulo (23,13%). O levantamento é do portal Coronavírus Brasil.

No primeiro dia de vacinação contra a covid-19 de pessoas com 30 anos ou mais, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) aplicou a maior quantidade de primeiras doses em um único dia desde o início da campanha, em 19 de janeiro: 74.962. Também nesta terça-feira (3/8), 10.629 pessoas receberam o reforço dos imunizantes, enquanto outras 319 tomaram o de dose única (DU).

Público

O Governo do Distrito Federal separou 170 mil doses para a primeira aplicação contra covid-19 na fase atual, que contempla a população com 30 anos ou mais. Paralelamente, as unidades de saúde também distribuem a segunda, para quem precisa concluir o ciclo vacinal.

Ao todo, há 79 pontos de atendimento no Distrito Federal. A maioria registrou longas filas de espera nesta terça-feira (3/8). A expectativa do governador Ibaneis Rocha (MDB) é de ampliar a imunização para o público a partir de 25 anos nesta semana, após a chegada de doses extras na quinta-feira (5/8).