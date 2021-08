Secretário de Obras do DF diz que área verde do Sudoeste não será removida

JE Júlia Eleutério*

O secretário de Obras do Distrito Federal, Luciano Carvalho, afirma que foi suspensa a retirada de árvores da quadra 105 do Sudoeste para execução de obra que fará ligação com a Estrada Parque Indústrias Gráficas (Epig). Em entrevista ao CB.Poder — parceria do Correio Braziliense com a TV Brasília — desta quarta-feira (4/8), Luciano destaca também o avanço nas obras do viaduto no centro de Taguatinga e a revitalização da W3 Sul.



Preocupados com a possível derrubada de área verde próxima à quadra 105 do Sudoeste, moradores da região procuraram a Secretaria de Obras. “Nós ouvimos as sugestões dos moradores e trouxemos para dentro da Secretaria para ver como que a gente poderia atender essa demanda. Em primeira mão, eu anuncio que a gente conseguiu uma solução para o projeto, e não vai ser mais retirada essa faixa de área verde da quadra 105 do Sudoeste”, revelou o secretário. Luciano ressalta que a participação da população foi fundamental na decisão.



Segundo o secretário, a obra do viaduto da Epig terá um prazo de execução de aproximadamente 15 meses e irá melhorar o fluxo do trânsito na região. “A ideia nossa é que a construção traga um fluxo contínuo para a via Epig. Eliminar semáforos, cruzamentos e retornos. Enfim, é uma solução viária que realmente vai trazer esse conforto para todos os usuários da via”, destaca.



Questionado sobre a obra do túnel em Taguatinga Centro, o secretário afirma que 40% do projeto já foi executado em um ano, e que a obra está seguindo o cronograma. “Vai desafogar o trânsito. Imagina poder passar pelo centro de Taguatinga em direção ao Plano Piloto ou Ceilândia, ou vice-versa, sem nenhuma interrupção. Então, é um benefício muito grande, e a obra está avançando muito bem”, ressalta.



Com a obra do túnel, o centro de Taguatinga será revitalizado. Luciano destaca que a conclusão da obra trará benefícios para os moradores e comerciantes locais. “Vai ser feito um belo Boulevard, com vias com calçadas largas, vias de acesso e áreas para quiosques e ciclovia. Então, vai ser uma nova urbanização para o centro de Taguatinga, que merece e vai ganhar esse presente em breve”, pontua.



Em relação às obras da W3 Sul, o secretário conta que as quadras 509 a 512 já estão prontas, e que as demais estão com 65% das obras concluídas. “A nossa previsão é de até outubro e novembro, no máximo, entregar 100% da W3 requalificada”, afirma. Luciano elenca o que está sendo feito no local. “Calçadas acessíveis, estacionamentos organizados, uma organização completa que dá conforto para pedestre, para motorista e uma ordem urbana que já não existia mais na W3 Sul”, enfatiza.



Outras obras



De acordo com o secretário, outras obras estão em andamento ou em processo final de licitação no DF. “A gente está fazendo uma obra importante no Setor Policial Militar. São dois viadutos, que vão fazer a interligação do setor com o terminal Asa Sul”, pontua. Luciano explica que, juntamente com esses viadutos, há uma licitação em fase final de análise para a execução de um corredor exclusivo para ônibus.



A obra faz parte do corredor Eixo-Oeste, que ligará Ceilândia até o Eixo Monumental. “É um corredor exclusivo para ônibus, que interliga com o terminal Asa Sul pelo Setor Policial Militar e passa pela Hélio Prates”, enfatiza. Sobre a Hélio Prates, o secretário falou que “é uma avenida comercial importantíssima de Ceilândia-Taguatinga e terá uma urbanização nova, com acessibilidade, estacionamentos e uma via preferencial de ônibus com pavimento em concreto armado”.



