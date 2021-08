Moradores do Sudoeste pedem a paralisação das obras do viaduto da EPIG

RM Rafaela Martins

(crédito: Divulgação/Secretaria de Obras)

Moradores do Sudoeste, Cruzeiro, Plano Piloto e demais regiões administrativas do Distrito Federal assinaram um documento eletrônico que solicita a paralisação ou embargo imediato da obra de construção do Viaduto da Estrada Parque Indústrias (EPIG). Até o momento, 1.410 integrantes compartilham do posicionamento. A petição será encaminhada à Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF).

Criado em 18 de julho, o grupo de moradores tem como representante a servidora pública Giselle Foschetti, 51 anos. Ela reforça que eles não estão contra o governo ou a obra, e sim contra o impacto negativo que isso pode gerar ao meio ambiente. A obra criará um anel rodoviário no bairro residencial, causando aumento do tráfego, poluição sonora e diminuição da área verde e da mobilidade de pedestres. A maior preocupação dos moradores é com a Avenida das Jaqueiras.

O documento disponível em plataforma digital conta que os alambrados instalados ao lado da pista terão 1,5m de altura. Além disso, traz um panorama sobre o andamento do projeto. “Estacas de madeira já demarcam o novo trajeto da pista que, atropelando calçadas, ponto de ônibus e parques infantis avançará sobre o bosque e destruirá centenas de árvores, responsáveis por abrigar araras, tucanos, pica-paus, canários, inhapins, sabiás, beija-flores, tesourinhas, curicacas, etc.”, conta o texto.

Novas informações

Giselle contou ao Correio que o subsecretário de Acompanhamento Ambiental e Políticas de Saneamento, Aldo Fernandes, reportou para eles que a pasta está estudando uma forma de amenizar os impactos em relação às obras, e que pretende marcar uma reunião para discutir o caso.

Além disso, em 22 de julho, o grupo de moradores protocolou uma reclamação na 4ª Promotoria de Justiça de Defesa da Ordem Urbanística (Prourb), do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT). Nesta terça-feira (3/8), a promotoria recebeu os principais representantes do grupo, e disse que entrará com uma tutela antecipada de urgência.