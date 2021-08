Viaduto não vai afetar área verde de quadra do Sudoeste, diz secretário

JE Júlia Eleutério*

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O secretário de Obras do Distrito Federal, Luciano Carvalho, afirmou que não haverá retirada da área verde da Quadra 105 do Sudoeste para a construção do viaduto na região, durante entrevista ao CB.Poder — parceria do Correio Braziliense com a TV Brasília — nessa quarta-feira (4/8). “Vai ser feita uma terceira faixa na ligação da Avenida das Jaqueiras com a Epig, para dar acesso e o fluxo necessário para o viaduto”, explicou ao jornalista Alexandre de Paula. O secretário destacou o avanço nas obras do Túnel de Taguatinga e a revitalização da W3 Sul.

A construção do viaduto do Sudoeste gerou reclamações de moradores quanto a derrubada de árvores. Como será feito?

O viaduto da Epig, como é conhecido, que vai ligar o Parque da Cidade ao Sudoeste, é esperado há muitos anos por toda a população, não só os moradores do Sudoeste, mas quem transita pela pista, que é uma importante via de fluxo de Brasília. Esse viaduto vai ser feito nesse ponto de interseção, e a ideia nossa é que a construção dele traga um fluxo contínuo para a Epig. Eliminar semáforos, cruzamentos e retornos. Infelizmente, obras como essa trazem esse impacto de derrubadas de árvores, ou você eventualmente elimina algum tipo de área verde. Esses moradores nos procuraram com a preocupação de que parte da área verde que seria retirada está muito próximo ao prédio deles, na 105 do Sudoeste. Nós ouvimos as sugestões. Em primeira mão, eu anuncio que a gente conseguiu uma solução para o projeto que não vai ser mais a retirada dessa faixa de área verde da Quadra 105. A participação da população foi fundamental.

Como foi essa adaptação? O que deu para fazer para evitar essa derrubada?

Vai ser feita uma terceira faixa na ligação da Avenida das Jaqueiras com a Epig, para dar acesso e o fluxo necessário para o viaduto. Essa terceira faixa seria feita, na proposta inicial, na área verde da Quadra 105 e como, ali, tem um canteiro central muito largo, também, de área verde, nós vamos fazer essa terceira faixa no canteiro central.

Há prazo de entrega?

Esse contrato prevê um prazo para 15 meses de execução da obra. A gente pretende, obviamente, cumprir esse prazo.

Como é que está a obra do Túnel de Taguatinga após um ano de andamento?

Nós atingimos 40% de execução. A obra vem dentro do seu ritmo normal planejado.

Depois que tiver concluído o túnel, existe a previsão de alguma outra obra ali?

Em cima no centro de Taguatinga vai ser feito um belo Boulevard com vias com calçadas largas, com vias de acesso e áreas para quiosques e ciclovias. Vai ser uma nova organização para o centro de Taguatinga, que merece e que vai ganhar esse presente em breve.

Como estão as obras de Vicente Pires contra os estragos das chuvas?

No mês de junho, contratamos uma nova etapa de obras e queremos aos poucos ir finalizando o que estava começado. Eu acho que aquela fase de grandes transtornos, a gente conseguiu passar por ela e, agora, daqui para frente, é mais tranquilo.

A W3 Sul está passando por um processo de revitalização. Há expectativa de conclusão?

Nós temos quatro quadras prontas— 509, 510, 511 e 512 — e as demais quadras estão todas em obras. Essas obras estão, hoje, com percentual em torno de 65% de execução, e a nossa previsão é de até novembro, no máximo, entregar 100% da W3 requalificada. Estão sendo feitas calçadas acessíveis e estacionamentos organizados. Uma urbanização completa que dá conforto para pedestre e para motorista e uma ordem urbana que não existia mais na W3.

E a revitalização da W3 Norte?

Não tem uma data, uma previsão correta, mas é, sim, um foco nosso avançar para a W3 Norte na sequência.

O Setor Comercial Sul e o Setor de Rádio e Televisão Sul passaram por revitalização. O que mudou?

É um processo de requalificação urbana. O Setor de Rádio e TV Sul, na verdade, eu costumo dizer que nunca teve uma urbanização adequada desde a inauguração de Brasília. É a primeira vez que ele recebe urbanização completa. Então, você via aquela confusão no Setor de Rádio, não sabe onde estacionar ou estaciona em cima de calçada ou terreno com terra batida. Hoje, você tem estacionamentos organizados, calçadas com acessibilidade e praças. Já o Setor Comercial Sul é um projeto mais amplo. Nós começamos com a Praça do Povo na Quadra 3, mas existem outros projetos em andamento. O complemento das quadra 3, 4 e 5 são projetos que estão em desenvolvimento.

* Estagiária sob a supervisão de Guilherme Marinho