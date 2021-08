Covid-19: Taxa de transmissão sobe pelo quarto dia seguido e está em 1,04

SS Samara Schwingel

(crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

A taxa de transmissão da covid-19 no Distrito Federal registrou um aumento pelo quarto dia seguido. Segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde nesta sexta-feira (6/8), o índice está em 1,04, ou seja, cada grupo de 100 pessoas infecta outras 104. De acordo com o documento, 992 novos casos e 14 mortes foram registradas nas últimas 24h.

No total, a pasta identificou 454.184 infecções e 9.703 óbitos pela doença desde o início da pandemia. Do total de óbitos, 836 são de pessoas residentes de outros estados, sendo 719 de Goiás e o restante de outras 15 unidades da federação.



Com a atualização, a média móvel de casos chegou a 683, o que indica uma alta de 21,6% quando comparado com 14 dias atrás. A mediana de mortes chegou a 13,3, variação positiva de 12% em relação ao mesmo período.

Altas seguidas

Nesta quinta-feira (5/8), segundo boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde, o índice estava em 1,03 — cada grupo de 100 pessoas infectadas pelo vírus pode transmiti-lo para, em média, outras 103. Um dia antes, a taxa estava em 1,02. Para o Executivo local, a variação era esperada devido ao retorno das férias para grande parte da população. Apesar disso, representantes do governo não descartam que a variante Delta, com 75 casos confirmados no DF, tenha afetado a taxa.

O secretário-chefe da Casa Civil, Gustavo Rocha, afirmou, em coletiva nesta quinta-feira (5/8), que a variação ficou dentro das previsões feitas pelo governo local. “Muita gente viajou e retorna de outros estados agora. Havia previsão de aumento da transmissibilidade”, afirmou. No entanto, Osnei Okumoto, secretário de Saúde do DF, comentou sobre a possibilidade de a variante Delta ter impactos para o resultado: “Não havendo obediência às medidas não farmacológicas, haverá, sim, uma capacidade de transmissão maior, pois esse vírus (variante Delta) é de 30% a 60% mais transmissível”.