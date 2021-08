Saúde convoca 540 profissionais para atuarem no enfrentamento à pandemia

CB Correio Braziliense

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) convocou, nesta sexta-feira (6/8), 540 profissionais de saúde de diversas especialidades para reforçar o atendimento nas unidades que compõem a rede pública. A contratação, executada por meio de processo seletivo, é temporária, para um período de 12 meses.

O início das atividades é imediato, após a contratação — à exceção dos motoristas, que passarão por treinamento no Samu para condução de viaturas no serviço de urgência e emergência. Os profissionais atuarão em unidades das sete regiões de Saúde, no enfrentamento à pandemia de covid-19.

No total, são 138 técnicos de enfermagem, 95 enfermeiros, 80 padioleiros, 75 motoristas, 60 psicólogos, 52 fisioterapeutas, 25 médicos e 15 assistentes sociais.

“As ações de reforço nas equipes de saúde têm sido a tônica dessa gestão, seguindo a determinação do governador Ibaneis Rocha”, afirma a subsecretária de Gestão de Pessoas da Secretaria de Saúde, Silene Almeida. “Desde o início, investimos em convocação de concursados, ampliação de carga horária e retorno de profissionais oriundos do Iges-DF (Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF) na rede.”

“Em 2020, com a vigência da Lei Federal n° 173 restringindo o aumento dos gastos públicos e permitindo a nomeação de concursados apenas nas vacâncias, passamos a utilizar a única estratégia disponível para incrementar as equipes no enfrentamento ao novo coronavírus”, pontua a subsecretária de Gestão de Pessoas. “Deste modo, continuamos fazendo esses processos e também já estamos organizando a realização de concursos públicos para as diversas áreas.”

*Com informações da Agência Brasília