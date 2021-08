Covid-19: DF terá 12 pontos de vacinação neste sábado (7/8)

CB Correio Braziliense

(crédito: Menahem KAHANA / AFP)

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal vai operar com 12 pontos de vacinação contra a covid-19 durante este sábado (7/8). Todos os postos terão aplicação da primeira dose, para aqueles que têm 30 anos ou mais, e segunda dose, para quem está no período indicado no cartão de vacinação. O horário de funcionamento é das 9h às 17h. Um ponto funcionará durante a noite.

Veja onde se vacinar com a primeira dose dos imunizantes:

Pontos de vacinação contra a covid-19 (foto: Reprodução/Secretaria de Saúde )

A pasta também vai realizar a aplicação da segunda dose. Veja onde conseguir o reforço:

Pontos de vacinação contra a covid-19 (foto: Reprodução/Secretaria de Saúde )

O DF deve receber 214.770 mil novas doses de vacinas entre esta sexta-feira (6/8) e sábado (7/8). A imunização seguirá sem agendamento. Dessas, 178.330 mil serão para a primeira dose ou dose única. Os pontos de atendimento serão divulgados pela Secretaria de Saúde. "Com a chegada, nesse final de semana, de 178.330 mil doses de vacinas, começaremos a vacinar na terça feira as pessoas com 25 anos para cima", disse Ibaneis Rocha (MDB), governador do DF, ao Correio, nesta sexta-feira (6/8).

Pandemia

A taxa de transmissão da covid-19 no Distrito Federal registrou um aumento pelo quarto dia seguido. Segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde, nesta sexta-feira (6/8), o índice está em 1,04, ou seja, cada grupo de 100 pessoas infecta outras 104. De acordo com o documento, 992 novos casos e 14 mortes foram registradas nas últimas 24h.

No total, a pasta identificou 454.184 infecções e 9.703 óbitos pela doença desde o início da pandemia. Do total de óbitos, 836 são de pessoas residentes de outros estados, sendo 719 de Goiás e o restante de outras 15 unidades da Federação.

Com a atualização, a média móvel de casos chegou a 683, o que indica uma alta de 21,6% quando comparado a 14 dias atrás. A mediana de mortes chegou a 13,3, variação positiva de 12% em relação ao mesmo período.