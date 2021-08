Saúde afirma que ambulatório LGBTQIA+ continuará funcionando no Hmib

CB Correio Braziliense

Depois de informações circularem na internet noticiando um possível fechamento do ambulatório LGBTQIA +, a Secretaria de Saúde confirmou na noite desta sexta-feira (6/8) que não tem planos de paralisar o atendimento para este público. O serviço funciona no ambulatório do Hospital Materno Infantil Dr.Antônio Lisboa (Hmib). O órgão ainda destacou que o desejo é de continuar melhorando a acessibilidade para todas as regiões de saúde do Distrito Federal.

E para que um maior número de pessoas tenham acesso aos serviços ambulatoriais, a Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde garante que irá normalizar e organizar o atendimento, que atualmente é feito no Hmib. Eles também ressaltam que continuarão recebendo toda a população normalmente.

A unidade que atende transgêneros e travestis funciona desde 2018. O serviço, primeiro do Distrito Federal, foi criado para prestar assistência psicológica, psiquiátrica, social, endocrinológica e de enfermagem. O atendimento conta com uma equipe multiprofissional que atende integralmente no hospital da 508/509 Sul.

Surto de bactéria e piolho

Este ano, o Hmib passou por um surto de bactéria e infestação de piolhos. Na primeira situação, seis dos 25 bebês internados na época foram infectados pela bactéria Acinetobacter baumannii, detectada em 8 de julho. O hospital precisou restringir parcialmente a internação de bebês recém-nascidos e de grávidas.

Na segunda ocasião, uma infestação de piolhos de pombos acabou paralisando o Centro Cirúrgico Infantil. O Hmib precisou ser interditado e teve de cancelar cirurgias eletivas. O local passou por dedetização e voltou ao funcionamento normal.

Com informações da Secretaria de Saúde do Distrito Federal