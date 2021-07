Secretaria de Saúde do DF garante que não houve vacinação com doses vencidas

EH Edis Henrique Peres

(crédito: Reprodução/YouTube)

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal adota como protocolo a verificação do prazo de validade das vacinas contra a covid-19 no momento da aplicação das doses na população, garante o secretário de Saúde, Osnei Okumoto. Além disso, ele afirma que as condições de transporte e armazenamento são monitoradas pela pasta.

“Tomamos o maior cuidado em relação a todos os imunizantes e se a vacina chega em condições ideais. Não existe qualquer intenção da secretaria de utilizar doses que não estejam com segurança e eficácia para a população, porque, caso isso ocorra, essas vacinas serão devolvidas para serem restituídas”, explicou.

Osnei esclarece que o equívoco sobre o vencimento da vacina no DF se deu porque a comunicação com o Ministério da Saúde ocorreu quando os imunizantes já estavam vencidos, mas a aplicação das doses foi anterior ao prazo de validade.

“(As vacinas) foram utilizadas antes de se extinguir o prazo de validade. O que aconteceu foi que a divulgação para o Ministério da Saúde ocorreu após o tempo de validade dessas amostras”, destacou.

Congelamento

Durante a coletiva de imprensa desta segunda-feira (5/7), Osnei também destacou que a vacina da Janssen ter congelado não altera eficácia do imunizante. “Quando fiquei sabendo dessas doses congeladas eu entrei em contato com equipes técnicas para a análise da documentação. E, no fim do dia, já obtivemos a liberação dessas doses”, pontuou.

Sobre o tema, o titular da Casa Civil, Gustavo Rocha, disse que o congelamento não tinha problema nenhum. “Eu até tinha conversado com o Osnei o que me preocupava não era o congelamento e, sim, se elas estivessem em uma temperatura acima a indicada”, ressaltou.

De acordo com Gustavo Rocha, a maioria das doses serão destinadas para a imunização de profissionais da educação. O titular da Casa Civil também disse que o secretário de Governo, José Humberto Pires, e o secretário de Educação, Leandro Cruz, se reuniram nesta segunda para tratar do retorno das aulas no segundo semestre. “É uma providência importantíssima e a vacinação está intimamente ligada com esse retorno no fim de agosto”, afirmou Gustavo Rocha.