Distrito Federal ultrapassa 455 mil casos de covid-19 neste domingo

RM Rafaela Martins

(crédito: Bárbara Cabral/Esp/CB/D.A Press)

O Distrito Federal ultrapassou, neste domingo (8/8), 455 mil casos confirmados de covid-19, sendo que 438.660 mil conseguiram se recuperar (96,4%). Segundo boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde (SES), o DF registrou 321 novas contaminações, nas últimas 24 horas. A pasta informou que houve 7 mortes pela doença, sendo que apenas duas aconteceram hoje.

A capital totaliza 9.723 óbitos desde o início da pandemia. Do total de mortes, 837 são residentes de outros estados, e 719 moram em Goiás. A taxa de transmissão da covid-19 ficou em 1.05 neste domingo. Desta forma, 100 pessoas podem contaminar outras 105 no DF. O número divulgado está acima de 1, o que é recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para controle da crise sanitária.

Em Ceilândia, o número de casos por complicações da covid-19 está em 50.097 mil. A cidade, que é epicentro da pandemia no DF, tem 1.512 mortes pela doença. O Plano Piloto, com 652 óbitos, é a segunda região com mais casos confirmados: 44.591 mil. Em Taguatinga, a Secretaria de Saúde notificou 35.899 mil pessoas infectadas e 947 mortes.

Vacinação

Neste domingo (8/8), oito pontos de vacinação contra a covid-19 atenderam a população das 9h às 17h. Desta forma, a Secretaria de Saúde vacinou 1.413 mil pessoas com a primeira dose (D1) contra a covid-19, e 654 com a segunda (D2). No total, a SES imunizou 1.481.659 milhões de pessoas com a primeira dose, 589.143 mil com a segunda e 53.421 mil com a dose única (DU).

Os locais ofereceram a aplicação da primeira dose para pessoas com 30 anos ou mais, gestantes e puérperas. Para receber a segunda dose, o cidadão precisou apresentar o cartão com o período registrado. O serviço aconteceu para pedestres e na modalidade drive-thru.