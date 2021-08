Saiba quem pode se vacinar contra a covid-19 nesta segunda-feira

CB Correio Braziliense

Nesta segunda, pessoas com 30 anos ou mais podem tomar a primeira dose da vacina contra a covid-19 - (crédito: Minervino Junior/ CB DA Press)

Nesta segunda-feira (9/8), as vacinas contra a covid-19 da D1, primeira dose, serão aplicadas em pessoas com 30 anos ou mais, gestantes e puérperas, e as D2, segunda dose, em quem tiver o período indicado no cartão de vacina. Os pontos de vacinação contra a covid-19 estarão abertos das 9h às 17h, atendendo tanto pedestre quanto na modalidade drive-thru.

Para quem for se vacinar, é necessário levar o cartão de vacinação e o documento de identidade com foto. A Secretaria de Saúde destaca que, para quem vai iniciar o ciclo imunizante, não será possível escolher a vacina. Veja abaixa a lista de locais onde se vacinar:



Pontos de vacinação contra a covid-19 desta segunda-feira (9/8) (foto: Divulgação/ Secretaria de Saúde)

