PCDF conclui investigação de duplo homicídio e prende autores

PM Pedro Marra

(crédito: Mariane Silva/Esp. CB/D.A Press)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) concluiu, nesta segunda-feira (9/8), por meio da 16ª DP (Planaltina) um duplo homicídio e prendeu três autores do crime. O caso, ocorrido no dia 27 de setembro de 2020, faz parte da “Operação GO 430”, que elucidou o delito cometido de forma brutal contra o casal Wellington e Krislany, na divisa entre o DF e Goiás, às margens da GO-430, Zona Rural de Planaltina.

As vítimas foram brutalmente assassinadas, com diversas lesões provocadas por disparos de armas de fogo, arma branca e ação contundente. Ao fim das investigações, que perduraram meses, devido à complexidade do caso, quantidade de diligências e uso de técnicas especiais de investigação, foi possível determinar que o crime se deu por vingança e praticado por um menor infrator e três autores, incluindo o mandante. Após saber da prisão dos demais autores, o líder do grupo fugiu para a cidade de Barra do Garças (MT).

Todavia, a incessante investigação de polícia judiciária com serviços de inteligência, seguiu até que os policiais civis da Polícia Civil do Mato Grosso (PCMT) conseguiram dar cumprimento ao mandado de prisão expedido pelo Tribunal do Júri de Planaltina (DF) contra o homem foragido.

Segundo apuração da 16ª DP, a mulher recebeu um disparo nas costas ao pedir clemência, tendo corrido em seguida. Os criminosos, assim que ela caiu ferida, pisaram em seu pescoço e dispararam fatalmente contra a cabeça dela. O companheiro morreu com um disparo na cabeça e diversos golpes de arma branca pelo corpo. O casal deixou uma criança de 4 anos.

A morreu quando resolveu pegar carona junto com o companheiro no momento em que os criminosos planejaram matá-lo. De acordo com os investigadores, ela foi assassinada para não revelar o crime praticado contra o companheiro. Todos os investigados foram denunciados e respondem como réus na Justiça.

Relembre o caso

Os corpos de um casal foram encontrados com sinais de execução às margens da DF-205, próximo a Planaltina. Um motorista que passava pela rodovia, em 27 de setembro do ano passado, encontrou os cadáveres e denunciou o caso à Polícia Civil. As vítimas eram Wellington Pereira, de 21 anos, e a mulher dele, Krislany Sousa, de 19.

Conforme o Correio apurou na época, os corpos das vítimas estavam a aproximadamente 10 metros da DF-205. Informações preliminares indicam que Wellington foi morto com um tiro na nuca e Kriss levou um disparo nas costas.