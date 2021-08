PCDF prende traficante de condomínio de luxo no DF que fugiu para o Piauí

PM Pedro Marra

A equipe da Coordenação de Repressão às Drogas (Cord) da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu um criminoso especializado na venda de drogas de alto valor financeiro, como skunk e haxixe. A prisão ocorreu na cidade de Parnaíba (PI), na última quarta-feira (4/8), dois meses após o autor fugir de ação policial.

Segundo a corporação, enquanto tentava se estabelecer na cidade piauiense, o traficante vivia uma vida de luxo. Morava em uma casa de alto padrão a poucos metros da praia, onde acreditava que nunca seria capturado pela PCDF, indicam os investigadores.

O criminoso foi preso por equipes da Cord e transferido de imediato para Brasília. Está sob custódia das autoridades em Brasília e aguarda sentença judicial, pois o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) já apresentou denúncia criminal em desfavor dele.

Em 7 de junho deste ano, policiais da Cord concluíram a Operação Speed. Durante a investigação, verificou-se que o morador de condomínio de luxo, localizado no Jardim Botânico, era o responsável pelo tráfico de drogas em larga escala na região. Os policiais da Cord localizaram um esconderijo, mantido pelo investigado exclusivamente para a ocultação das drogas, em São Sebastião.

No local, foram apreendidos aproximadamente 60 kg de skunk e haxixe, além de 500g de cocaína, munição calibre 40, anabolizantes, veículo, diversas balanças de precisão, embalagens, entre outros objetos relacionados ao tráfico de entorpecentes.

Na mesma data, o investigado foi abordado por equipe policial da Cord no interior do condomínio no Jardim Botânico. No momento da ação, o traficante atropelou um policial civil e fugiu ao dirigir o veículo na contramão da via, destruindo a cancela de acesso da portaria do residencial.

Por existir investigação contra o fugitivo, ele foi indiciado, também em 7 de junho, por tráfico ilícito de drogas, resistência qualificada e posse de munição. Decretada a prisão preventiva do indiciado pela 1ª Vara de Entorpecentes do DF, novas medidas de inteligência foram empreendidas pela equipe da Cord.

Os policiais, então, identificaram a cidade de Parnaíba como o local onde o foragido se escondia. Com auxílio da Polícia Civil do Piauí (PCPI), foi possível confirmar o local exato em que o criminoso se escondia e efetuar a prisão em 4 de agosto deste ano.

Confira um vídeo da apreensão: