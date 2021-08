Polícia Federal cumpre mandados contra grupo de traficantes no DF

NS Nélio Sousa*

Polícia cumpriu 20 mandados de busca no DF e em outros estados - (crédito: Ed Alves/D.A Press)

Treze pessoas foram presas no Distrito Federal, nesta terça-feira (10/8), na operação Medusa, realizada pela Polícia Federal. A ação investiga o tráfico internacional de drogas. O alvo principal é um homem apontado como um dos maiores traficantes de cocaína da capital. A operação tem como objetivo cumprir 20 mandados de prisão e 33 de busca nos estados de Mato Grosso, Goiás, Paraíba, Piauí e no DF.

De acordo com as investigações, o grupo de traficantes é responsável pelo fornecimento de 500 kg de cocaína, por mês, no Distrito Federal e em estados da região Nordeste.

Somente nas primeiras horas do dia, a operação já havia cumprido dois mandados no estado do Piauí, um na Paraíba, 13 em Brasília e dois no Mato Grosso.

A operação teve início no ano de 2020 com o objetivo de desarticular organização criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas oriundas da Bolívia e do Peru.



* Estagiário sob supervisão de Vinicius Nader