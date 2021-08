Polícia Rodoviária apreende 312 kg de maconha no Recanto das Emas

CB Correio Braziliense

O flagrante aconteceu na BR 060 - (crédito: PRF/Divulgação)



A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na tarde desta segunda-feira (9/8), 341 tabletes de maconha, um total de 312 kg da droga. O flagrante aconteceu na BR-060, no Recanto das Emas.

Os policiais estavam em ronda e visualizaram um Onix preto entrando em um posto de combustível na BR-060 após avistar a viatura da polícia. Os agentes suspeitaram da manobra e decidiram abordar o carro. Quando abriram a porta do veículo, segundo relatos da PRF, eles já sentiram o forte odor da droga.

Os tabletes estavam acomodados no banco traseiro do carro. O condutor, 26 anos, contou que estava trazendo a maconha de Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul, e entregaria a droga no Recanto das Emas. Pelo serviço, o motorista receberia cerca de R$ 25 mil.

O homem foi preso por tráfico de drogas e levado à Coordenação de Repressão às Drogas (CORD), da Polícia Civil do DF.