Covid-19: DF terá terceiro ponto de atendimento com vacinação noturna

PM Pedro Marra

(crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press)

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) abriu mais um ponto de vacinação contra a covid-19 no período noturno. A partir desta terça-feira (10/8), a Unidade Básica de Saúde (UBS) nº 5 de Taguatinga, que funciona na Área Especial 23 do Setor D Sul, atenderá o público com 25 anos ou mais, das 8h às 22h.

O objetivo, segundo a pasta é ampliar a assistência ao público e alcançar quem está impossibilitado de se vacinar durante o dia. Além desse, o DF conta com dois pontos de atendimento no período da noite: a UBS nº 7 de Ceilândia e a Praça dos Cristais, no Setor Militar Urbano (SMU). Eles recebem o público das 8h às 22h e das 18h às 22h, respectivamente.

O atendimento na UBS nº 5 será apenas para pedestres. Na semana passada, o local vacinou 5 mil pessoas contra a covid-19 em um único dia. Com as atividades à noite, a meta é ampliar esse total. Para se imunizar no posto, não é necessário ser morador da região.

Com informações da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF)